Ontruiming en gesprongen ramen door plofkraak

Als gevolg van de plofkraak op het Surinameplein in Amsterdam, in de nacht van donderdag op vrijdag, hebben zes mensen tijdelijk hun woning moeten verlaten. Door de enorme knal raakte de geldautomaat ernstig beschadigd en sneuvelden verschillende ruiten in de omgeving. Dat meldde de politie vrijdagochtend.

De kraak in Amsterdam-West vond iets na middernacht plaats. Kort na de ontploffing vluchtten de daders weg op scooters in de richting van de Haarlemmermeerstraat. Van hen ontbreekt elk spoor. Na de kraak moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) controleren of er nog explosieven waren achtergebleven, maar dat bleek niet het geval. Rond 04.00 uur konden de bewoners weer terugkeren naar hun woning.

Of er geld is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.