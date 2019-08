Ontruiming Deventer om vondst oorlogstuig

In de binnenstad van Deventer zijn enkele huizen ontruimd nadat bij toeval in een woning een verzameling militair materiaal is gevonden, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. De EOD gaat de voorwerpen onderzoeken.

De collectie werd aangetroffen nadat politie en brandweer afgingen op veel rookontwikkeling in een tuin aan de Bursestraat. Toen ze het huis binnengingen, werden de spullen gevonden. De omliggende woningen zijn meteen ontruimd.

De bewoners moeten nog wel even op de tijdelijke opvang of bij familie blijven, omdat het onderzoek van de EOD geruime tijd kan gaan duren, denkt de politie.