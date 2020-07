Ontploffing bom WO II volgens plan, livestream liet het afweten

De ontploffing van de vliegtuigbom aan de rand van Breda is vrijdagmiddag volledig volgens plan gegaan, maar de livestream liet het afweten. Anderhalve minuut voordat de bom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing werd gebracht, begaf de livestream op de Facebookpagina van de gemeente het. Achthonderd mensen zaten klaar voor het grote moment.

Van de ontploffing zelf was weinig te merken. De bom was namelijk bedolven onder een berg van 7 meter zand. Er waren wel wat trillingen te voelen, liet een woordvoerder van de gemeente weten. Achthonderd toeschouwers zaten klaar voor de livestream, maar die werkte tijdens de ontploffing niet mee. „Een beetje jammer van alle voorbereiding”, aldus de gemeente.

De laatste scherven van de ontplofte bom worden door het team opgeruimd. De vliegtuigbom werd gevonden in de polder Weimeren in het dorp Prinsenbeek. Die is daar hoogstwaarschijnlijk terechtgekomen tijdens de bezetting van Breda.