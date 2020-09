Ontploffing bij huis in Amstelveen door zwaar vuurwerk

Een ontploffing bij een huis aan de Nicolaas Beetslaan in Amstelveen op woensdagavond werd veroorzaakt door illegaal zwaar vuurwerk. Dat meldt de politie. Het vuurwerk werd bij de woning achtergelaten en zorgde rond 20.30 uur voor een harde knal en veel schade.

De explosie leidde volgens de politie in de woning en in de straat tot meerdere kapotte ramen, maar niemand raakte gewond. De woning is inmiddels vrijgegeven. Buren zeiden tegen Het Parool dat het vuurwerk via een zijraam de woning werd ingegooid, en dat de hele keuken van het huis verwoest is.

Het Team Explosieven en Veiligheid (TEV) en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzochten het explosief.