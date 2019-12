‘Ontoerekeningsvatbaarheid Thijs H. onverteerbaar’

De conclusie uit de rapportage van het Pieter Baan Centrum dat Thijs H. volledig ontoerekeningsvatbaar is, vinden de nabestaanden heel moeilijk verteerbaar. Dat zei advocaat Phil Boonen van de nabestaanden van de twee op de Brunssummerheide doodgestoken slachtoffers na afloop van de niet-inhoudelijke zitting rond H., dinsdag in Maastricht.. „Dat zou kunnen betekenen dat Thijs H. tbs krijgt en na twee jaar alweer op vrije voeten komt”, zei de advocaat. „Of dat hij in een psychiatrische kliniek terecht komt en dan op nog kortere termijn weer vrij kan komen.”

De nabestaanden van de in mei doodgestoken mensen op de Brunssummerheide verkeren in onzekerheid en verwarring over de psychische toestand van drievoudig moordverdachte Thijs H., aldus Boonen.

Uit een rapport van het Pieter Baan Centrum zou blijken dat H. al bijna een jaar in een psychose verkeerde. Eerder werd gedacht dat hij alleen in mei in een psychose terecht gekomen was. „Het rapport van het PBC veroorzaakt veel onduidelijkheid”, vindt Boonen. „Hoe lang heeft de psychose geduurd? Is er sprake van drugsgebruik? Had er niet eerder ingegrepen kunnen worden?”