Ontmoeting neemt opvang Noah over

Stichting Ontmoeting heeft besloten de begeleiding van economisch daklozen in de vorig jaar gestopte opvang van stichting Noah in Harderwijk helemaal over te nemen. Dat meldde de organisatie maandag. Nadat Harderwijk en Ermelo vorig jaar de subsidie voor Noah stopzetten, nam Ontmoeting al twee van zijn huizen over.

De gemeenten hebben nu geconcludeerd dat deze lichte vorm van opvang waardevol is. Zij willen dat Ontmoeting de ondersteuning voortzet. Dat gebeurt onder de naam Thuishaven Harderwijk-Ermelo.