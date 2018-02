Ontmoeting neemt daklozenopvang Harderwijk over

Stichting Ontmoeting heeft besloten de begeleiding van daklozen in de vorig jaar gestopte opvang Noah in Harderwijk helemaal over te nemen.

In oktober vorig jaar stopte stichting Noah met de opvang van economisch daklozen, na een eerdere subsidiestop van de gemeenten Harderwijk en Ermelo. Ontmoeting nam toen al de huur van de twee huizen in Harderwijk over.

De gemeenten Harderwijk en Ermelo hebben nu geconcludeerd dat deze lichte vorm van opvang waardevol is. Zij willen dat Ontmoeting de ondersteuning in deze gemeenten voorzet. Dat gebeurt onder de naam ”Thuishaven Harderwijk-Ermelo”. Ze dragen samen zo’n 75.000 euro bij voor de voortzetting van de zorg.

In de Thuishaven, gevestigd aan de Klaproosmeen in Harderwijk kunnen tijdelijk acht bewoners uit de gemeenten Harderwijk en Ermelo wonen. Zij zijn onder andere door echtscheiding, baanverlies of schulden op straat gekomen, aldus locatiemanager Roel van den Dool. Doordat zij niet in aanmerking komen voor reguliere zorg, dreigen ze tussen wal en schip te raken.

De Thuishaven is geschikt voor mensen die lichte ondersteuning nodig hebben. Verwacht wordt dat zij in staat zijn voor zichzelf te zorgen en zelfstandig kunnen wonen. In de tijd dat zij in de Thuishaven zijn, wil Ontmoeting met behulp van vrijwilligers werken aan nieuwe zelfstandigheid. Stichting Ontmoeting gaat daarbij intensief samenwerken met welzijnsorganisaties in Ermelo en Harderwijk.

Stichting Noah werd in 2013 gesticht door ex-dakloze Peter de Graaf. In oktober 2016 nam Ontmoeting al een keer de instelling over, toen De Graaf een burn-out had, aldus Van den Dool.

Later zette De Graaf het bestuur van Noah buitenspel, waarop Harderwijk en Ermelo de subsidie stopzetten. In oktober vorig jaar trok De Graaf zich terug uit Noah, waarna Ontmoeting de twee opvanghuizen feitelijk al overnam.