Ontmoeting Harderwijk ontvangt cliënten buiten de inloop met koffie en soep

Bezoekers op straat ontvangen en maaltijden aan huis bezorgen in plaats van serveren in de inloop. Stichting Ontmoeting blijft in contact met kwetsbare mensen.

„Wij zitten heerlijk achter, op de parkeerplaats, in de zon. Kom erbij!” De deur van de activeringsinloop van Ontmoeting aan het Stationsplein in Harderwijk zit op slot. Een papier verwijst bezoekers naar de parkeerplaats aan de achterzijde. Daar zijn twee medewerkers te vinden van de christelijke organisatie die op diverse plaatsen in het land steun biedt aan kwetsbare mensen, waaronder dak- en thuislozen.

Veldwerker en activeringscoach Kees Berends neemt net afscheid van een cliënt, die al bellend op zijn fiets stapt. „Gewoon rustig blijven. Het komt goed”, roept Berends hem na. Hij vertelt dat de man in paniek bij Ontmoeting arriveerde. „We hebben de dokter even voor hem gebeld, want hij dacht dat die hem niet wilde helpen. Dat was een misverstand. Na ons telefoontje werd hij rustig.”

Crisisplan

Berends en zijn collega hebben dinsdagochtend een deel van de parkeerplaats met linten afgezet. Voor een Volkswagenbusje staan een paar tafels en stoelen. „Er zijn al heel wat mensen aangeschoven. Niet alleen cliënten, maar ook buurtbewoners die even kwamen koffiedrinken.”

Het zonnige weer is niet de reden dat Ontmoeting buiten opereert. Het is een van de maatregelen die de organisatie heeft genomen vanwege het coronavirus. „We hebben ons team in tweeën gesplitst”, zegt Berends. „Twee medewerkers hebben direct cliëntcontact, de andere twee werken vanuit huis. Op die manier proberen we het zo lang mogelijk vol te houden om er voor onze cliënten te zijn.”

Het crisisplan wordt per dag aangepast. „Maandag mochten alleen de daklozen nog naar binnen, de overige bezoekers moesten buiten blijven. De keuken was alleen open voor het personeel, dat geregeld de handen wast. Nu spreken we alle bezoekers buiten. Gelukkig schijnt de zon.”

Afvalruimers

Een beperkt aantal cliënten van Ontmoeting is deze dinsdag gaan werken. „De afvalruimers zijn de wijk in gegaan. Het binnenwerk en het onderhouden van de tuintjes van particulieren ligt stil.”

De activeringsinloop is ook een plek waar zo’n twintig mensen drie keer per week komen eten. Berends: „Maandag hebben we voor zestien thuislozen gekookt. We hebben de maaltijd bij hen thuis gebracht. We maken eenvoudige eenpansgerechten, zoals een maaltijdsalade. Die viel goed in de smaak. Woensdag bieden we soep aan. Die kunnen mensen hier bij de bus komen halen. Bij degenen die om één uur ’s middags niet zijn geweest, rijden we langs om de soep te brengen.”

Veel cliënten van Ontmoeting bezoeken meerdere organisaties. Eén daarvan is het christelijke inloophuis de Oude Synagoge in de binnenstad van Harderwijk. Dit is sinds maandag echter gesloten, zegt Berends. „Mensen die in de plaatselijke nachtopvang slapen, kunnen daar nu ook overdag blijven, zodat ze zich zo min mogelijk hoeven te verplaatsen. We staan continu met alle betrokken organisaties in contact.”

De maatregelen zijn noodzakelijk, erkent Berends. Tegelijk merkt hij dat het soms lastig is de cliënten op een andere wijze te benaderen. „We zijn altijd bezig om contact te maken. Nu moeten we juist afstand houden. Dat voelt heel onnatuurlijk.”

Eenzaamheid ligt op de loer als het vaste bezoek van kwetsbare mensen aan Ontmoeting of de Oude Synagoge wegvalt. „Sommigen worden gillend gek als ze drie weken niets te doen hebben. Voor een aantal is er dan ook een risico dat ze terugvallen in verslavingsgedrag.”

Het ambulante team van Ontmoeting probeert zo veel mogelijk contact met iedereen te houden door videobellen of WhatsApp-bellen. „Zo houden we de mensen toch in beeld en willen we voorkomen dat ze in een isolement raken.”