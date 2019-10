Ontkennende windmolenactivist blijft in cel

De 58-jarige Jan H. uit Meeden, verdacht van het bedreigen van ondernemers die meewerkten aan de bouw van windmolenparken, blijft voorlopig in voorarrest. De rechter besliste dit dinsdag tijdens de eerste niet-inhoudelijke zitting in Assen, omdat het om zware verdenkingen gaat waar een maximale straf van twaalf jaar op staat.

H. zit ook vast op verdenking van het dumpen van asbest. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen: „Ik zit al drie maanden voor niets vast”, zei hij in de rechtszaal. „Het is een onrechtvaardig proces.”

H. werd samen met twee andere mannen en een vrouw aangehouden voor onder meer het versturen van dreigbrieven naar ondernemers en een gedeputeerde van de provincie Groningen. H. zit als enige verdachte vast, omdat van hem DNA-materiaal is gevonden op een tiewrap die is gebruikt bij een asbestdumping.

De officier van justitie zei dat er meer bewijsmateriaal is tegen H. Er zijn gesprekken tussen H. en een medeverdachte getapt. In deze gesprekken werd gesproken over dreigbrieven, over het posten van brieven in Duitsland en over asbestdumpingen in Groningen. Daarnaast is DNA van H. gevonden op een zwartboek met bedrijven die meewerkten aan de bouw van de windmolenparken in Groningen en Drenthe.

Volgens de officier is H. te ver gegaan in het voeren van actie tegen de komst van windparken. „Hij heeft samen met anderen de grenzen overschreden, angst gezaaid en de lokale samenleving ontwricht”, zei de aanklaagster.

De volgende niet-inhoudelijke zitting is in januari.