Een wandelaar heeft dinsdag in het Emmapark in Treebeek (Limburg) een onthoofd hondje zonder voorpoten gevonden. Wie het hondje zo heeft toegetakeld en gedumpt, is niet bekend. De gemeente Brunssum, waar Treebeek onder valt, is met de politie op sociale media een actie begonnen om aan de weet te komen wie de eigenaar is van het hondje, een zogeheten boomer.

„We roepen mensen die er geregeld hun hond uitlaten op zich te melden als ze de eigenaar kennen”, zei een woordvoerder van de gemeente. „We hopen de eigenaar snel te kunnen traceren om te kunnen achterhalen wat hier gebeurd is. Verder willen we natuurlijk de dader achterhalen.” Mensen die iets weten worden verzocht contact op te nemen met gemeente of politie.

Ook de buurt nabij de vindplaats is via de wijkapp ingeschakeld. Het Emmapark is een veel bezocht hondenuitlaatgebied. De politie is begonnen met een buurtonderzoek.