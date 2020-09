Ontheffing voor 13 culturele instellingen en podia in Groningen

Dertien grote culturele instellingen en podia in de provincie Groningen mogen meer dan dertig personen per zaal in hun gebouwen toelaten. Daarbij gaat het onder meer om De Oosterpoort, de Stadsschouwburg en Vera in Groningen, Theater van Beresteyn in Veendam en Cultuurhuis De Klinker in Winschoten.

De Groningse burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, Koen Schuiling, gaf de dertien podia ontheffing van de nieuwe coronamaatregel om niet meer dan dertig personen in een zaal in een gebouw toe te laten. Zogenoemde doorstroomlocaties zoals bijvoorbeeld musea en bibliotheken kunnen in overleg met hun gemeente afspraken maken over het aantal bezoekers en wat er binnen de 1,5 metergrens mogelijk is.