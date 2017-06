Ontgoocheling en verwijten bij VVD, CDA en D66

De beschuldigende vingers van VVD, CDA en D66 wijzen na het stuklopen van de onderhandelingen over een kabinet met GroenLinks eensgezind naar die laatste partij. GroenLinks vindt de verwijten onterecht.

CDA en D66 wrijven GroenLinks een gebrek aan „politieke wil” aan. CDA-leider Sybrand Buma vindt het „ongelofelijk en onbegrijpelijk dat de politieke bereidheid bij GroenLinks ontbreekt” en zijn D66-collega Alexander Pechtold klaagt over „politieke onmacht die grenst aan politieke onwil”. Buma, Pechtold en VVD-voorman Mark Rutte strooien met omschrijvingen als „absurd”, „verbijsterend” en „ongelofelijk”. Ze wijzen er in koor op dat GroenLinks afhaakte om „een detail in deze onderhandelingen”.

Voor GroenLinks was onverteerbaar dat de drie anderen ook oorlogsvluchtelingen die Europa hebben bereikt willen terugsturen. Zij zouden in Noord-Afrika asiel moeten aanvragen, als het aan VVD, CDA en D66 ligt. Om GroenLinks over de streep te trekken kwamen er extra garanties voor deze groep op tafel, maar die waren voor Klaver niet „waterdicht” genoeg.

Pechtold maakte zich dinsdag boos over die omschrijving. „Kijk eens naar de praktijk! Er verdrinken iedere week mensen omdat die bóótjes allesbehalve waterdicht zijn!” Klaver zou geen vuile handen hebben willen maken. Volgens Pechtold zijn niet wetten en verdragen allesbepalend, maar wat bestuurders daar vervolgens mee doen. „Maar dan moet je wel bereid zijn dat te doen.”

Klaver wees erop dat het breekpunt gaat „over leven en dood”. „We hebben een grens en dat is dat we oorlogsvluchtelingen niet terugsturen.” Hij ontkent dat hij wispelturig heeft geopereerd, een klacht die bij de andere drie partijen veel klinkt.