Ontdekking in Paleis op de Dam

Op de kaart van de sterrenhemel op de vloer van de Burgerzaal in het Paleis op de Dam, stonden in de 17e eeuw afbeeldingen van sterrenbeelden. De lijnen zijn in de loop der jaren verdwenen, maar hun bestaan is vastgesteld bij met name archiefonderzoek. Zo werd onder meer een rekening voor de verf gevonden.

Het paleis heeft drie enorme kaarten op de vloer, die het oostelijk en westelijk halfrond van de wereld en de sterrenhemel tonen. Onderzoek voor een komende tentoonstelling leverde nu deze ontdekking op, aldus het Paleis: „Recentelijk is ontdekt dat de sterrenhemelkaart er in de 17e eeuw compleet anders uitzag. Op het marmer waren oorspronkelijk lijntekeningen van sterrenbeelden geschilderd.”

De kaart moet een „indrukwekkende wirwar van mythologische helden en heldinnen, dieren en objecten” zijn geweest. Op de komende cartografie-tentoonstelling Het Universum van Amsterdam wordt die wirwar door middel van lichtprojecties gereconstrueerd. De expositie is vanaf 29 juni te zien.