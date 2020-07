Ontbrekende AED’s in Nederland in kaart gebracht

De Hartstichting en HartslagNu hebben in kaart gebracht waar in Nederland nog een automatische externe defibrillator (AED) moet komen voor een dekkend netwerk van hartstarters. Volgens de twee organisaties zijn er nog 1775 plekken waar een AED nodig is.

De plekken zijn op de kaart aangegeven met een rode cirkel. „Hoe dichter een AED in het midden van de zone wordt opgehangen, hoe beter dit is voor de AED-dekking”, melden de Hartstichting en HartslagNu. Omdat in de praktijk een AED niet altijd in het midden van de zone wordt opgehangen, schatten ze in dat het dubbele aantal defibrillators nodig zijn.

Het netwerk telt momenteel ongeveer 25.000 AED’s, een draagbaar apparaat dat door middel van een elektrische schok het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. „Lokaal zijn er grote verschillen te zien in de dekking”, zegt Aart Bosmans, bestuurder van HartslagNu. „In plaatsen waar de gemeente en burgers betrokken zijn en waar veel actieve stichtingen zijn, zien we dat de AED-dekking vaak beter is.”

Door de AED’s, samen met de geregistreerde burgerhulpverleners, zijn de kansen op overleving bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis flink gestegen, aldus de organisaties. Was de overlevingskans in de jaren 90 nog 9 procent, tegenwoordig ligt dat percentage op bijna 25.