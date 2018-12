Ontbijtje om groei Lelystad Airport te steunen

Samen een broodje eten om het belang van Lelystad Airport nog eens te benadrukken. En na alle kritiek op de herrie van laagvliegroutes een ronkend tegengeluid te laten horen. Dat is de ontbijtsessie van ondernemend Flevoland. Want de luchthaven biedt kansen. „Lelystad moet door.”

Ondernemers, politici en andere betrokkenen nemen vrijdag plaats aan de ontbijttafel in een verbouwde veldschuur van boer Kok onder de rook van Lelystad Airport. In het midden van de zaal ligt een start- en landingsbaan. Geheel in stijl. Een kleintje, dat wel.

De initiatiefgroep ”Lelystad Airport moet door!” organiseert de informatieve ontbijtsessie samen met VNO/NCW Midden-Nederland. Twintig bedrijvenkringen uit Flevoland, West-Friesland en van de Veluwe schuiven aan. Inclusief pakweg 120 aanwezigen.

De gemeente, de provincie én ondernemers willen het vliegveld graag openstellen voor vakantievluchten van Schiphol, verklaart Dirk Jan Verdoorn, de motor achter Lelystad Airport moet door! „Wij houden een warm pleidooi om in 2020 gewoon open te gaan.”

Donkere wolken

Lelystad moet volgens plan een deel van de vakantievluchten van Schiphol overnemen. Tot 2023 gaat het om maximaal 10.000 starts en landingen per jaar, oplopend tot maximaal 45.000.

Aan de horizon lijken zich echter donkere wolken samen te pakken. Zeker nu de Europese Commissie deze week bezwaar maakte tegen de regeling die verplaatsing van vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad regelt. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft daarom besloten deze verkeersverdelingsregel in te trekken.

Verdoorn is ervan overtuigd dat vakantievluchten in 2020 gewoon van Lelystad kunnen vertrekken. „De minister zegt dat uitstel niet nodig is.” Hij erkent dat nog wel „een paar hobbels” genomen moeten worden. Maar hij gaat niet bij de pakken neerzitten. „Wij houden hier van aanpakken.”

De luchthaven levert „nadelen en zorgen” op, maar biedt ook „voordelen en kansen”, verklaart Hanne Buis, directeur van het poldervliegveld. „Wij willen toeristische reizigers graag goede verbindingen bieden naar bijvoorbeeld de Middellandse Zee.”

Lelystad Airport moet niet open, benadrukt Buis. „De luchthaven is met 100.000 vliegbewegingen per jaar al open.” Lelystad wil behalve vakantievluchten ook deze zakelijke en recreatieve vluchten –deels– blijven uitvoeren.

De luchthaven legt de regio geen windeieren. „Lelystad levert bij 20.000 vliegbewegingen met 1,5 miljoen passagiers 4000 fte’s op. Bij 45.000 vliegbewegingen gaat het om 2500 fte’s.” Vliegen levert overlast op, weet ze. Uiteraard. „Maar in de eerste jaren vindt slechts één vliegbeweging per 3,5 uur plaats.”

Ook Verdoorn relativeert de overlast voor Gelderland en Overijssel. „In Lelystad komen veel meer en veel zwaardere toestellen van Schiphol over.” Bovendien is de overlast van laagvliegroutes tijdelijk.

Vlucht gemist

De gemeente Lelystad maakt zich sterk voor de luchthaven, zegt wethouder Janneke Sparreboom nog maar eens. De werkgelegenheid in de regio neemt nu al toe, dankzij een verbetering van de bereikbaarheid. Leg dan ook even betere verbindingen aan naar Noord-Holland, reageert Hans Huibers van de Bedrijvengroep West-Friesland. Met een wegverdubbeling. En een spoorverbinding. „Ik moet nu over het karrenspoor van de Houtribdijk naar Lelystad. Als daar een ongeluk gebeurt, zit de dijk dicht en haal ik mijn vlucht naar Antalya nooit.”