„Ons-kent-ons-cultuur Urk werkt criminaliteit in de hand”

De ons-kent-ons-mentaliteit in Urk zou ondermijnende criminaliteit in hand werken. SGP’er Jan-Willem Bakker: „Als ik artikelen hierover in de media lees, dan proef ik een negatief beeld over Urk. Alsof het een crimineel bolwerk zou zijn.”

Burgemeester en wethouders van Urk gaven deze week opdracht om een plan van aanpak te ontwikkelen naar aanleiding van een rapport naar criminele activiteiten in de gemeente die de rechtstaat ondermijnen. Het zogeheten ondermijningsbeeld is gemaakt door het Regionale Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), een speciale eenheid van justitie en politie.

De rapportage –niet openbaar– is tot stand gekomen aan de hand van 25 interviews met professionals bij onder meer openbaar ministerie, gemeente en politie. Het RIEC Midden-Nederland maakte voor alle gemeenten in de regio een ondermijningsbeeld.

Jan-Willem Bakker, SGP-fractievoorzitter in Urk, heeft het rapport nog niet gelezen, maar is allereerst kritisch hoe het onderzoek in de pers wordt gepresenteerd. „Als ik de artikelen in de media lees, dan proef ik een negatief beeld over Urk. Alsof het een crimineel bolwerk zou zijn. Complete families zouden in de cocaïnehandel zitten. Ook zou er uitbuiting zijn in de visindustrie. Nou, ik ken veel mensen in de vishandel en weet daar niets van. Er is ook een andere, positieve kant van Urk.”

Transparant

Eef de Vries, woordvoerder van de gemeente Urk, geeft aan dat het college het geschetste beeld herkent en onderschrijft. „Daar willen we transparant over zijn. Maar ondermijning is niet uniek voor Urk, het is absoluut niet zo dat iedere Urker een crimineel is. De meeste recente gevallen van criminaliteit hadden juist te maken met mensen van buitenaf.” Precieze cijfers wil De Vries niet geven.

Volgens de woordvoerder geeft het ondermijningsbeeld een signaal af. „Het staat op ons netvlies en we moeten hier serieus mee aan de slag.”

Raadslid Bakker beseft dat het onderzoek niet uit de lucht komt vallen. „Ik wil dergelijke criminaliteit niet ontkennen of bagatelliseren. Dat ondermijning plaatsheeft, weten we. De mate waarin niet. Ik ben benieuwd of het rapport ook met harde cijfers geeft. In de laatste vergadering voor de zomer bracht de politie haar jaarlijkse bezoek aan de gemeenteraad in Urk. Ik kon niet merken dat ze bijzonder verontrust waren over de criminaliteitscijfers.”

Onder leiding van de burgemeester zijn ook al stappen gezet om ondermijning te voorkomen, weet de SGP’er. „De raadsleden hebben verschillende sessies gevolgd zodat we voorbereid zijn als we worden benaderd door criminelen. We zijn op onze hoede.” Bakker vindt dat de gemeente op ondermijning zal moeten acteren. „Als raad zullen we betrokken worden over hoe we dit tegengaan. Eén crimineel is er één te veel.”

Ondermijning in Urk

Volgens een rapport naar ondermijnende, criminele activiteiten zouden boven- en onderwereld vermengd zijn in Urk. Sommige families zijn betrokken bij cocaïnehandel en het witwassen van zwart geld.

Verder wordt gewezen op mensenhandel. Er zou sprake zijn van arbeidsuitbuiting van met name allochtonen in de visindustrie. Ook zou seksuele uitbuiting plaatshebben. Horeca en jeugdhonken in Urk worden in verband gebracht met criminele activiteiten.

Niet alleen de lokale ons-kent-onsmentaliteit biedt een voedingsbodem voor ondermijnende criminaliteit, ook andere factoren versterken het crimineel ondernemingsklimaat, aldus het rapport. Zo is Urk een centrum voor (vis)handel met internationale connecties die smokkel zouden bevorderen. Verder wijst het rapport erop dat de visserij een kwetsbare sector is die extra benaderbaar is voor criminelen in een economische crisis. Een ander aspect: zwart geld zou in Urk algemeen worden geaccepteerd.