Onrustige stapavond in Zandvoort

Bij diverse opstootjes in het centrum van Zandvoort zijn in de nacht van zaterdag op zondag vier mannen aangehouden en drie mensen gewond geraakt.

Twee arrestanten, Engelsen van 48 en 51 jaar, werden opgepakt na een vechtpartij in een café. Een 40-jarige man uit Zandvoort raakte hierbij gewond en ging naar het ziekenhuis.

Een 23-jarige Zandvoorter raakte gewond aan zijn hoofd bij een vechtpartij op een terras van een café. Ambulancepersoneel keek hem na. Tijdens het incident scholden terrasbezoekers agenten uit.

Een 20-jarige en een 23-jarige Zandvoorter werden aangehouden voor het uitschelden en beledigen van agenten. Andere personen uit de groep scholden de politie ook uit. Onderzocht wordt nog wie dat deden.

In een ander café liep rond middernacht een 22-jarige man uit Zandvoort een flinke snee op. Aanvankelijk werd gedacht dat hij was gestoken, maar vermoedelijk heeft de man zichzelf per ongeluk verwond.