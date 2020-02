Onrustig protest van boeren in Den Haag

Zeker vier boeren zijn woensdag aangehouden tijdens het protest in Den Haag tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze maakten zich volgens de politie schuldig aan belediging, opruiing en verstoring van de openbare orde. Het werd onrustig toen de betogers van het demonstratieterrein naar het nabijgelegen ministerie van Landbouw wilden lopen. Ze wilden stickers van actiegroep Farmers Defence Force op dat gebouw plakken. De politie hield ze tegen en drong ze terug. Al snel hielden de boeren het protest voor gezien. De tractoren verlaten inmiddels Den Haag.

Enkele uren daarvoor had de leider van Farmers Defence Force, Mark van den Oever, excuses geëist van premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten. Die excuses kwamen niet. Daarop riep Van den Oever zijn achterban op tot het stickerprotest: „We gaan effe stickertje plakken en kijken of ze effe naar buiten komt en ons te woord staat. We gaan niet met de trekkers, gewoon een ludieke actie, hou het netjes. Maar we gaan er wel efkes langs.”

Bij het protest waren enkele duizenden boeren aanwezig. Ook stonden er tractoren met omgekeerde Nederlandse vlaggen, een symbool van nood en protest. Op het podium spraken onder meer Thierry Baudet en Theo Hiddema van Forum voor Democratie en Jaco Geurts en Maurits von Martels van het CDA.

De eerste boeren waren dinsdagavond al vertrokken uit Groningen en Drenthe. In de buurt van Apeldoorn werd woensdagochtend een 19-jarige man uit Loenen opgepakt, omdat hij met zijn tractor de A50 op reed. Agenten reden de tractor ter hoogte van Teuge klem. De man weigerde echter naar buiten te komen en luisterde niet naar de politie. Agenten forceerden daarom de deur en gebruikten pepperspray. Ook bij Den Haag werd een demonstrant opgepakt, die voor gevaarlijke situaties op de weg zou hebben gezorgd.

Op weg naar huis mogen de boeren ook niet over autowegen en snelwegen, zegt de politie. Die controleert dan ook extra op rijden onder invloed.