Onrust in Scherpenzeel door fout provincie

Korte tijd was het woensdagmorgen te lezen op de internetsite van de provincie: Gelderland wil een procedure beginnen voor de samenvoeging van de gemeente Scherpenzeel met Barneveld.

Het was een „constructief en indringend gesprek.” Meer werd er twee weken geleden niet bekendgemaakt over het overleg van gedeputeerde Jan Markink met het college van Scherpenzeel over de toekomst van de gemeente. Begin februari volgt er een tweede gesprek.

Beide partijen wensten een „radiostilte.” Met een blunder heeft de provincie die afspraak geschonden, wat woensdag beroering gaf in Scherpenzeel. De gemeenteraad sprak zich in december uit voor bestuurlijke zelfstandigheid, de provincie heeft twijfels geuit over de „duurzaamheid” daarvan.

Over Scherpenzeel werd per abuis op de provinciesite gerapporteerd uit de rondvraag van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 21 januari: „Gemeld wordt dat in een bestuurlijk overleg met het college van Scherpenzeel is gemeld dat de provincie voornemens is een GS-besluit te nemen om de ARHI-procedure te starten. Gemeld wordt dat het college van Scherpenzeel enigszins geschrokken heeft gereageerd.” ARHI staat voor de Wet algemene regels herindeling.

Excuses

Tegenover de Scherpenzeelse Krant verklaarde waarnemend burgemeester Harry de Vries dat de samenvatting van Markink „niet strookt” met zoals zijn college het gesprek heeft beleefd. „Op deze manier is er niet gesproken over de toekomst van Scherpenzeel.” Commissaris van de Koning John Berends heeft excuses aangeboden voor de gang van zaken. De vraag blijft of de rapportage in de rondvraag juist is. Een woordvoerder van de provincie: „Ik ga daar niks over zeggen.”