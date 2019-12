Onrust in Duindorp houdt aan

In de Haagse wijk Duindorp was het maandag voor de derde avond op rij onrustig. De politie verrichtte twaalf arrestaties voor het gooien van stenen, openlijke geweldpleging en belediging. De ME was zichtbaar aanwezig, onder meer rondom het Tesselseplein.

Volgens Bob Schut, voorzitter van Wijkberaad Duindorp, is het wegvallen van het vreugdevuur misschien de aanleiding, maar kent Duindorp volgens hem al langer problemen. „De wijk is uitgekleed. Wat er voor de jeugd was, is weg en daar is nooit iets voor teruggekomen. Uit verveling doen ze dingen die ze beter niet kunnen doen.”

De meeste relschoppers zijn volgens hem tieners. Schut: „Mensen vrezen voor de ongeregeldheden en keuren af wat de jeugd doet. Maar het is heel lastig om tot ze door te dringen, de groep opereert vrij solo en bestaat uit vele tientallen mensen.”

Gefouilleerd

De moeder van de 9-jarige jongen uit Duindorp die betrokken zou zijn geweest bij het rondlopen met een molotovcocktail toonde zich dinsdag in het AD woedend dat haar zoon staande is gehouden. De 39-jarige vrouw gaf haar zoon zondagavond toestemming om even buiten te spelen. Amper een uur later maanden agenten hem om met zijn gezicht tegen een muur te gaan staan.

„Hij werd gefouilleerd en al huilend in een politiebusje gezet.” Volgens de vrouw was haar kind op de verkeerde plek, op de verkeerde tijd. Hij was rond 19.30 op het Tesselseplein, de centrale plek in Duindorp, toen daar een prullenbak in brand werd gestoken. „Iedereen die in de buurt stond werd meegenomen. Maar mijn zoon had er helemaal niks mee te maken. Hij had geen lucifers en zeker geen molotovcocktail bij zich. Hij weet niet eens wat dat is.”

Politie en ME waren maandagavond weer aanwezig in de Haagse wijk Duindorp, waar mensen zich schuldig maakten aan openlijke geweldpleging. Rond middernacht was de rust teruggekeerd. beeld ANP, Sem van der Wal