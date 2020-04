Onrust in CDA om coalitie met FVD in Brabant

Binnen het CDA is onrust ontstaan over samenwerking van de partij in de provincie Noord-Brabant met Forum voor Democratie.

Het verzet vanuit het CDA, onder leiding van oud-gedeputeerden Paul Rüpp en Roel Augusteijn, richt zich onder meer op de manier waarop de partij nu onder zijn leden peilt hoe zij tegenover de samenwerking staan. Volgens de tegenstanders krijgen de leden geen gelegenheid om inhoudelijk een oordeel te geven over de samenwerking. Er zijn vijf vragen die volgens hen zeer sturend zijn.

De prominente Brabantse CDA’ers hebben een open brief geschreven waarin ze zich keren tegen de samenwerking. Ook oud-minister Hirsch Ballin van Justitie ondertekende het protest.