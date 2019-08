Onrust bij aanhouding in Utrecht

De politie in Utrecht heeft zondag extra agenten ingezet toen ongeveer tweehonderd omstanders zich gingen bemoeien met de aanhouding van een vrouw. De grote groep personen ging om de agenten heen staan die op de Kanaalstraat een 19-jarige vrouw aanhielden.

De vrouw was er vandoor gegaan nadat ze eerder geen geldig identiteitsbewijs kon laten zien en de agenten in haar tas wilden kijken. Agenten zetten de achtervolging in, de vrouw viel en verzette zich hevig. Omstanders zagen dat en gingen zich ermee bemoeien, waarop meer agenten werden opgeroepen, meldt de politie.

De opgepakte vrouw bleek te worden gezocht en is door de politie overgedragen aan een andere regio.

In april waren ook al tientallen agenten nodig om de rust te herstellen bij een arrestatie in de Kanaalstraat. Een groep omstanders belaagde toen twee agenten waarbij werd geschopt, gescholden, geslagen en geduwd.