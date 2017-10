Vanwege een mogelijk gaslek zijn op de Oranjebaan in Amstelveen het winkelcentrum Bankras en een vleugel van Klaasje Zevenster, een zorginstelling voor ouderen, ontruimd.

Het vermoeden bestaat dat bij graafwerkzaamheden een grote gasleiding geraakt. Er is tot nu toe geen gas gemeten, meldt de brandweer. De Gasunie bekijkt wat de schade is en of er gevaar voor de omgeving is.