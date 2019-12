De Amsterdamse politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag op een geldautomaat bij Plein ’40-’45 een explosief aangetroffen. Het explosief is niet ontploft. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld, meldt de politie op Twitter.

De omgeving rond het plein is afgezet.