Onlinepetitie tegen ‘virusgrappen’ ruim 56.000 keer getekend

De onlinepetitie tegen racistische uitlatingen aan het adres van Aziatische Nederlanders vanwege het nieuwe coronavirus is al ruim 56.000 keer getekend. „Het voelt echt als een steun in de rug”, laten de initiatiefnemers weten. Zij startten de petitie vorige week omdat ze dagelijks geconfronteerd worden met „zogenaamde grapjes en uitlatingen die niet kunnen” vanwege het besmettelijke virus, dat in China al aan zeker 1300 mensen het leven heeft gekost. De initiatiefnemers roepen de politiek op actie te ondernemen.

„Nu gaan we ons best doen om deze petitie aan te bieden aan Raymond Knops, minister van Binnenlandse Zaken”, zegt Vincent Yeers. De petitie wordt vermoedelijk aan de minister aangeboden tijdens de Week Tegen Racisme, dat op 16 maart begint.

De aanleiding om de petitie te starten was een liedje dat werd gedraaid door Radio 10, dat volgens de initiatiefnemers van de petitie „zeer discriminerend en inhumaan van aard is”. De radiozender ging eerder al diep door het stof.

Bij Discriminatie.nl, de landelijke plek om discriminatie te melden, kwamen duizenden meldingen over het lied binnen. Enkele klagers deden aangifte.