Onlinecatalogus met 30 ‘nieuwe’ Mondriaans

Alle 1473 bekende werken van Piet Mondriaan (1872-1944) zijn verzameld en voor iedereen te zien in een online-oeuvrecatalogus. Daaronder zijn ook dertig werken die in de loop der jaren zijn ontdekt en officieel kunnen worden toegeschreven aan de wereldberoemde Nederlandse kunstenaar.

De onlinecatalogus is samengesteld door het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. „We zijn trots dat we juist deze woensdag, de geboortedag van Piet Mondriaan, de catalogus kunnen presenteren”, zegt een woordvoerster van het RKD.

De nieuwe catalogus is het digitale vervolg op het analoge overzicht uit 1998 van Robert Welsh en Joop Joosten. Sindsdien heeft het RKD uitgebreid onderzoek verricht naar het werk van Mondriaan. Dit heeft geresulteerd in de beschrijving van de dertig onlangs aan de kunstenaar toegeschreven kunstwerken.

Daaronder zijn abstracte schilderijen, maar ook verschillende naturalistische werken, waaronder het olieverfschilderij van de Oostzijdse molen aan het Gein bij maanlicht (circa 1903), dat het Rijksmuseum Amsterdam in 2005 verwierf. Ze zijn te zien op catalogue.pietmondrian.nl. Van ruim driekwart van de werken is een kleurenafbeelding opgenomen.

Volgens het RKD bevat de digitale catalogus een schat aan nieuwe gegevens over tentoonstellingen, veilingen, herkomst en literatuur. „Het is een project dat nog niet gereed is en doorlopend wordt geactualiseerd”, aldus de woordvoerster.

Mondriaan wordt beschouwd als een van de belangrijkste kunstenaars van de twintigste eeuw en speelde in Europa en de Verenigde Staten een doorslaggevende rol in de ontwikkeling van figuratieve naar abstracte kunst.