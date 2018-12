Online vergelijken advocaten moet makkelijker

Het moet voor consumenten makkelijker worden om via vergelijkingswebsites een geschikte advocaat te vinden. Om ervoor te zorgen dat zulke websites beter van de grond komen, heeft de Nederlandse Orde van Advocaten de gedragsregels op dit punt verduidelijkt. Onduidelijkheid over die regels stond volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de ontwikkeling van vergelijkingswebsites in de weg.

Het heikele punt is de vergoeding die raadslieden betalen om opdrachten binnen te halen. Ze moeten altijd het belang van hun cliënt vooropstellen en onafhankelijk blijven. Betalen voor opdrachten zou daarmee op gespannen voet kunnen staan. Maar mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, is volgens de orde niks mis met het gebruik van vergelijkingssites die cliënt en advocaat bij elkaar brengen.

Advocaten moeten hier wel transparant over zijn. Tegen betaling doorverwijzen mag alleen naar „passende advocaten” die over de juiste expertise beschikken. Verder moet openheid worden gegeven over de bedragen die voor bemiddeling worden betaald.

Bestuursvoorzitter van de ACM Martijn Snoep denkt dat de toelichting gunstig zal uitpakken. De uitleg „haalt een belemmering weg” en dat is volgens Snoep „goed nieuws voor consumenten en bedrijven die rechtshulp zoeken”.

Advocaten mogen in principe zelf weten of en hoeveel ze betalen voor vergelijkingswebsites, stelt de ACM. In de toelichting van de Orde van Advocaten staat wel dat het om „een redelijk bedrag” moet gaan, dat in verhouding staat tot de opdracht. „Het belang van de cliënt moet altijd voorop blijven staan. Bij twijfel kan de lokale deken vooraf om advies gevraagd worden”, benadrukt de orde.