‘Online intreeweken slecht voor binding met school’

De binding van eerstejaars studenten met hun hogeschool of universiteit komt in gevaar, nu de meeste introductieweken dit jaar vrijwel volledig online zijn. Dat meldt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) na een rondvraag onder 25 hoger-onderwijsinstellingen.

Van die 25 doen er zeven de weken alleen online en vijftien grotendeels. Slechts drie doen het grotendeels fysiek. „In coronatijden met veel online onderwijs is het juist extra belangrijk dat eerstejaars studenten hun weg door het hoger onderwijs weten te vinden. Door de intreeweken grotendeels of alleen maar online te doen komt de binding van deze studenten met hun hogeschool of universiteit in gevaar”, zegt LSVb-voorzitter Lyle Muns.

De introductieweken hebben volgens de bond een belangrijke functie in het studentenleven. „Het is een laagdrempelige manier voor studenten om kennis te maken met elkaar en hun hogeschool of universiteit. Bovendien is het een plek waar veel studentenorganisaties leden werven voor de rest van het jaar”, aldus de LSVb. Ook leren de eerstejaarsstudenten er vaak de vrienden kennen die ze de rest van hun opleiding houden, zegt Muns. „Wij zijn bang dat eenzaamheid op de loer ligt voor deze generatie studenten als er geen fysieke ontmoeting kan plaatsvinden.”

Veel hogescholen en universiteiten hebben hun plannen voor de intreeweken nog niet helemaal vastliggen. De universiteit Wageningen is volgens de studentenvakbond een voorbeeld van hoe het wel kan. Daar gaat de intreeweek fysiek door met kleine groepen op 1,5 meter afstand. Muns: „Wageningen laat zien dat een intreeweek op 1,5 meter afstand gewoon mogelijk is. Het is dan ook onbegrijpelijk dat andere steden de ruimte die de RIVM-richtlijnen bieden niet nemen en daarmee studenten de mogelijkheid ontzeggen om elkaar fysiek te ontmoeten.”