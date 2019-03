Online-expositie Komrij in Literatuurmuseum

Het Literatuurmuseum in Den Haag heeft een onlinetentoonstelling over Gerrit Komrij geopend, omdat het zaterdag 75 jaar geleden is dat de dichter, romanschrijver en criticus werd geboren. Aan de hand van de expositie ‘Een gemaskerd fabeldier’ maakt de lezer kennis met vele onverwachte kanten van Komrij.

Komrij droeg in 2010 zijn omvangrijke literaire archief over aan het museum. De hoogtepunten uit de collectie worden nu online getoond. Lezers kunnen onder meer door de papieren van de advocaat van Komrij snuffelen en kunnen zien hoe de Scientology-kerk hem probeerde te intimideren. Ook zijn gedichten komen aan bod in de online-expositie.

Gerrit Komrij werd op 30 maart 1944 geboren in Winterswijk. Hij overleed op 5 juli 2012 in Amsterdam.