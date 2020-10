Online al flink meer vuurwerk verkocht dan vorig jaar

De onlineverkoop van vuurwerk is dit jaar tot nu toe 12 tot 15 procent hoger ten opzichte van dezelfde periode in 2019, meldt Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN). Op dit moment zijn webshops voor onlinevuurwerkverkoop ongeveer een maand open.

BPN denkt dat de stijging te verklaren is doordat mensen sowieso meer online kopen tijdens de coronacrisis. „Maar het zijn voorlopige cijfers”, zegt voorzitter van BPN Marcel Teunissen. „Wat er in totaal verkocht gaat worden dit jaar, moet natuurlijk nog blijken.”

Vuurwerk kan in de maanden voor de jaarwisseling online worden besteld en afgerekend. Het mag dan in de laatste drie dagen voor oud en nieuw worden opgehaald bij een verkooppunt. Normaal gezien gaat in die laatste drie dagen ook nog ongeveer de helft van de totale hoeveelheid verkocht vuurwerk ter plekke over de toonbank. BPN hoopt echter dat zoveel mogelijk mensen dit jaar vooraf online bestellen. „We willen eigenlijk zo weinig mogelijk mensen in de winkels die laatste drie dagen”, legt Teunissen uit.

Verder wil BPN dat gemeenten de discussie over het vuurwerkverbod op pauze zetten, vanwege de coronacrisis. Sommige gemeenten zijn in discussie over een algeheel vuurwerkverbod. Zo kondigde Rotterdam eerder deze maand als eerste stad een afsteekverbod aan voor het hele gemeentelijke gebied. „We roepen gemeenten op om, juist dit jaar, geen aanvullende beperkingen op het afsteken van vuurwerk op te leggen en een discussie over een afsteekverbod uit te stellen”, aldus Teunissen.