Ongeveer twintig coronadoden in Cariben

In het Nederlandse deel van de Cariben zijn zeker 19 mensen overleden aan het coronavirus. Sint-Maarten is met vijftien doden het zwaarst getroffen. Op Aruba zijn drie mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting en Curaçao telt één dode. De situatie is stabiel en de gebieden werken aan versoepeling, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Zeker tweehonderd mensen in het Caribische deel van Nederland zijn besmet met het coronavirus. Het gaat om 101 gevallen op Aruba, 77 op Sint-Maarten en 16 op Curaçao. Op Sint-Maarten liggen momenteel twee patiënten op een intensive care. Op Aruba wordt één coronapatiënt op een ic behandeld en op Curaçao ook. De bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba hebben elk twee coronagevallen.