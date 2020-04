Ongeveer 90 procent minder Duitsers met Pasen naar Nederland

In vergelijking met vorig jaar zijn er deze paasdagen ongeveer 90 procent minder Duitsers de grens met Nederland gepasseerd. De 10 procent die toch kwam stak met name in Limburg de landsgrenzen over. Dat constateert de Koninklijke Marechaussee maandag.

De marechaussee zette vanaf vrijdag langs de oostgrens van het land extra mensen in om extra toezicht te houden op het grensverkeer. Duitse bezoekers werden aan de grens ontmoedigd om Nederland binnen te rijden en geadviseerd om terug naar huis te gaan. Volgens een woordvoerder van de marechaussee gaf ongeveer de helft van de aangesproken Duitsers gehoor aan die oproep, vooral bij de vele kleine grensovergangen.

De marechaussee is, zegt de woordvoerder, tevreden dat het aan de grens met Duitsland niet zo druk werd als verwacht. „Maar jammer en frustrerend is dat toch nog heel wat mensen doorreden. Sommigen zelfs met een zielig verhaal. Er was geen inreisverbod maar je hoopt dat mensen zelf al de keuze maken om thuis te blijven.”

De marechaussee blijft de komende dagen alert op het grensverkeer met Duitsland.