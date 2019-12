Ongeveer 40.000 mensen naar kunstbeurs PAN

Ongeveer 40.000 liefhebbers van kunst, antiek en design hebben de afgelopen week hun hart opgehaald op de kunstbeurs PAN Amsterdam in de RAI. Een woordvoerder meldde zondag het aantal.

Voor de kunstbeurs, die 24 november opende, maakte ontwerper Jan Taminiau een expositie met eigen werk. In de tentoonstelling ‘De wereld van Jan Taminiau’ zoekt de ontwerper, die koningin Máxima onder zijn klanten heeft, een dialoog met de kunst van de beurs, aldus de PAN eerder over zijn expo. Hij is de vierde kunstenaar die zo’n eigen tentoonstelling op de PAN mag inrichten. Vorig jaar was het fotograaf Erwin Olaf.

Er is dit jaar goed verkocht, zo stelt de organisatie. „Goede verkopen zijn gemeld aan zowel particuliere verzamelaars als nationale en internationale musea.”

De PAN Amsterdam, in de RAI, werd voor de 33e keer gehouden. Er werden voorwerpen en objecten uit 5000 jaar kunst en cultuur aangeboden door 110 antiquairs, handelaren en galeriehouders. Een van de deelnemers, Epoque Fine Jewels, kwam met onder meer een zogenoemde giraffe-armband ontworpen door David Webb (1925 - 1975). Webb maakte sieraden voor onder anderen Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy en Barbra Streisand.

Vorig jaar trok de PAN ook ruim 40.000 bezoekers en werd er goed verkocht, liet de organisatie toen weten.