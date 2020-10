Ongeveer 2000 boeren hebben keurmerk Beter Leven op producten

Ongeveer tweeduizend boeren voldoen dit jaar aan de voorwaarden om het keurmerk Beter Leven op hun dierlijke producten te mogen plaatsen. Dat zijn er ruim tweehonderd meer dan in 2019, meldt de Dierenbescherming.

Het keurmerk van de Dierenbescherming is volgens die organisatie het grootste duurzame stempel in de supermarkt met een verwachte omzet van 2,5 miljard euro in 2020. Volgens de Dierenbescherming vallen dit jaar onder meer 29 miljoen vleeskuikens, 4,7 miljoen leghennen en 3,7 miljoen varkens onder het keurmerk. Door de eisen die aan het stempel worden gesteld, hebben al deze dieren volgens de organisatie een beter leven gekregen.

Maandag is de Beter Leven-week van start gegaan. De Dierenbescherming voert de komende dagen campagne om consumenten bewust te maken van hun keuze voor diervriendelijke producten. „Hoe meer sterren, des te meer aandacht er is voor het welzijn van de dieren. Drie sterren is de hoogste score”, aldus Marijke de Jong van de Dierenbescherming. „Afhankelijk van de toegekende sterren hebben de dieren onder het keurmerk Beter Leven voldoende tot zeer goede mogelijkheden om hun natuurlijke gedrag te laten zien. In de stal, maar ook steeds vaker buiten, in een uitloop met stro en beschutting bijvoorbeeld. Varkens kunnen wroeten, kippen écht scharrelen en koeien krijgen de ruimte, ook als ze op stal staan.”