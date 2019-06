Ongevallen kosten zes levens

Ongevallen hebben de afgelopen dagen aan zeker zes mensen het leven gekost. Dat meldde de politie.

In het Gelderse Haarlo kwam in de nacht van zaterdag op zondag een 20-jarige automobilist uit het naburige Neede om het leven. Het ongeval gebeurde rond 0.30 uur. De man reed vanuit Haarlo richting Borculo. Op de Borculoseweg botste hij op een boom.

Een 83-jarige fietser uit het Belgische Zelzate overleed zaterdag door een ongeval in het Zeeuws-Vlaamse Westdorpe. Het ongeval gebeurde rond 15.30 uur op de Tractaatweg op de grensovergang tussen Nederland en België. Het slachtoffer wilde de weg oversteken en werd geschept door een auto. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Een 80-jarige vrouw uit Kaatsheuvel overleed zaterdagmiddag bij een ongeval in het nabijgelegen ’s Gravenmoer. De vrouw fietste rond 14.15 uur op de Vaartweg toen ze werd aangereden door een tractor. De bestuurder, een 35-jarige inwoner van Oosterhout, reed na het ongeval door. Hij kon later worden aangehouden.

Bij het Limburgse Sint Joost, onder Roermond, overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag een voetganger door een ongeval met een politieauto. Het slachtoffer, een 62-jarige man uit het nabijgelegen Echt, liep rond 0.30 uur op de N276 en stapte plotseling voor de auto. Een aanrijding kon niet worden voorkomen. Agenten probeerden de man te reanimeren, maar de hulp mocht niet baten.

Een frontale botsing tussen twee auto’s op de N377 bij het Overijsselse Balkbrug heeft vrijdagavond het leven gekost aan een 42-jarige man uit Hardenberg. De man raakte zwaargewond en overleed later in een ziekenhuis. Een vrouw van 24 jaar uit Duitsland werd ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Later werd nog een 34-jarige automobilist aangehouden die ook betrokken zou zijn geweest bij het ongeval.

Een motorrijder uit Nederland is zaterdag om het leven gekomen door een ongeluk op een snelweg in Duitsland. In een lange bocht naar links kwam de 68-jarige man ten val. Hij gleed tegen de vangrail en raakte daarbij zo zwaar gewond, dat hij ter plekke overleed. Het ongeval gebeurde op de Autobahn 48, van Koblenz richting Trier.