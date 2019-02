Door een aantal aanrijdingen, maar ook vanwege de dichte mist, is de A32 (Heerenveen-Leeuwarden) in het noorden van het land afgesloten. Volgens de ANWB was de afsluiting eerst bij Wirdum nadat daar een kettingbotsing was geweest, maar ging de snelweg iets later bij Heerenveen dicht.

De politie roept op een andere route te kiezen of langzamer te rijden. Ook de N354, richting de A32, is dicht.

Het KNMI had al code geel uitgeroepen wegens dichte mist in het noorden, midden en westen van het land.