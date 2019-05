Ongevallen eisen zeker drie levens

Verkeersongevallen hebben de afgelopen dagen aan zeker drie mensen het leven gekost. Dat meldden woordvoerders van de politie.

In het Drentse plaatsje Matsloot, vlak bij de stad Groningen, botste een automobilist zondagavond op een boom. Het voertuig vatte daarna vlam. De bestuurder overleed ter plaatse. Hij was de enige inzittende van de auto.

Bij Leerdam kwam zondagmiddag een persoon om het leven toen een auto op een trein botste. Het slachtoffer is de bestuurder van de auto. Het ongeval gebeurde rond 13.00 uur op een overgang aan de Koenderseweg. Alle inzittenden van de trein bleven ongedeerd.

Een kindje van bijna twee jaar is zaterdagmiddag om het leven gekomen na een aanrijding met een auto in het Zuid-Hollandse Waarder. Het ongeval gebeurde rond 17.00 uur op de Kosterdijk in Waarder. Hoewel de hulpdiensten zich tot het uiterste hebben ingespannen om het slachtoffertje te redden, is het kind enige tijd later toch overleden.