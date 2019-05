Ongevallen eisen vijf levens

Ongevallen hebben de afgelopen dagen aan zeker vijf mensen het leven gekost. Dat meldden woordvoerders van de politie.

Een 55-jarige scooterrijder uit Baarn is in de nacht van zaterdag op zondag overleden door een ongeval in zijn woonplaats. Het ongeval werd rond 1.15 uur gemeld. De man was op de Tolweg in de struiken gereden en over de kop geslagen. Hij liep ernstige verwondingen op. Ondanks reanimatiepogingen overleed het slachtoffer ter plaatse.

Een scooterrijder is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen nadat hij aan de Polderweg in Schiedam te water was geraakt. Volgens de politie werd de scooter in de loop van de nacht naast het water gevonden. De bestuurder lag in het water. Pogingen om het slachtoffer te reanimeren mislukten. Volgens een politiewoordvoerder zat de man alleen op de scooter. De politie wilde niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer.

Een 30-jarige man uit Deventer is in de nacht van zaterdag op zondag overleden bij een ongeval in het nabijgelegen Epse. De man werd rond 2.00 uur liggend bij zijn fiets door passanten aangetroffen op de Olthoflaan. Reanimatiepogingen hadden geen resultaat.

Een 67-jarige man uit het Gelderse Wijchen is zaterdagavond overleden bij een ongeval in het Limburgse Mook. Het ongeval gebeurde op de Groesbeekseweg. De man fietste daar samen met een ander. Deze persoon fietste vooruit. Na enige tijd merkte die persoon dat de Wijchenaar niet meer bij hem was. Hij fietste terug en vond de man. Het slachtoffer lag op de grond. Mogelijk is hij tijdens een afdaling ten val gekomen. De man raakte gewond en overleed in een ziekenhuis.

Een 19-jarige man uit Kerkdriel overleed vrijdagavond bij een ongeval in het Brabantse dorp Maren-Kessel. Het slachtoffer was op het land aan het werk met een hakselaar en kwam in aanraking met de bewegende delen van de machine. De inwoner van Kerkdriel raakte ernstig gewond en overleed ter plaatse.