Ongevallen eisen vier levens

Ongevallen hebben donderdag en woensdag aan zeker vier mensen het leven gekost. Dat meldde de politie.

Een 46-jarige vrouw uit Rozenburg en haar 7-jarige zoontje overleden donderdag bij een ongeval op de N57 bij Ouddorp. Rond 17.15 uur botsten ze met hun auto frontaal op een vrachtwagen. Hulpverleners probeerden de slachtoffers nog te redden. De vrouw en haar zoon overleden echter ter plaatse aan hun verwondingen. Ook de hond die in de auto zat overleefde het ongeval niet. De twee inzittenden van de vrachtauto raakten niet gewond. De N57 was ter hoogte van Ouddorp enkele uren afgesloten. De weg werd even voor 22.00 uur vrijgegeven.

In Tegelen, bij Venlo, kwam donderdagmorgen een man om het leven door een eenzijdig ongeval. De automobilist botste rond 10.00 uur met hoge snelheid met zijn voertuig op een muur. Hulpverleners konden niets meer voor de man betekenen. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Een 48-jarige fietser uit Den Haag is woensdag overleden aan de verwondingen die hij vorige week donderdag opliep bij een ongeval. Op de kruising van de Terletstraat en de Nunspeetlaan in Den Haag reed de man tegen de neergelaten laadklep van een vrachtwagen.