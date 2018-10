Ongeval truck zorgt voor drukke spits

Op de snelwegen tussen Breda en Rotterdam staat het verkeer in lange files nadat op de rondweg bij Dordrecht (A16) een vrachtwagen met container was gekanteld. De A16 was een tijdje afgesloten vanaf knooppunt Klaverpolder, maar inmiddels zijn twee rijstroken open voor verkeer richting Rotterdam.

„Door dit ongeval is het verkeer in het zuiden van het land enorm in de war geraakt. De drukte heeft zich als een olievlek uitgebreid. Veel mensen hebben een late thuiskomst”, aldus een woordvoerder van de ANWB.

De verkeersinformatiedienst van Rijkswaterstaat meldt dat de vrachtwagen maandagavond tussen 22.00 uur en 22.30 uur wordt geborgen. De rijbaan richting Rotterdam wordt dan weer volledig afgesloten. Ook is het mogelijk dat de rijbaan richting Breda wordt afgesloten, maar dat is nog niet helemaal zeker.