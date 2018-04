Door een ongeval op de Rueckertbaan in Tilburg zijn twee personen om het leven gekomen. Een auto met drie inzittenden botste zondagnacht tegen een boom. Een van hen overleed ter plaatse. Een ander slachtoffer overleed in het ziekenhuis. De derde inzittende raakte ernstig gewond.

Over de exacte oorzaak van het ongeluk is nog niet meer bekend. Ook over de identiteit van de slachtoffers kon de politie nog geen mededelingen doen.

De weg werd vanwege het ongeval in beide richtingen afgesloten.