Ongeval snorfietsen niet door druk fietspad

Drukte op het fietspad lijkt geen grote rol te spelen bij het ontstaan van snorfietsongevallen op fietspaden. Obstakels op en langs het fietspad en risico’s bij kruispunten zijn wel boosdoeners, concludeert de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) op basis van een studie naar 36 snorfietsongevallen in de regio Den Haag.

Het aantal snorfietsers is toegenomen van ruim 304.000 in 2007 naar ruim 680.000 in 2017. Snorfietsen mogen officieel 25 kilometer per uur, maar gaan vaak sneller. Door de sterke stijging van het aantal snorfietsen en de bijkomende overlast, overwegen sommige steden om de snorfiets naar de rijbaan te verhuizen.

Volgens de SWOV levert het snelheidsverschil tussen snorfietsen en ander verkeer op de rijbaan risico’s op. Beter is het volgens de organisatie fietspaden obstakel-vrij te maken en maatregelen te nemen die snorfietsen beter zichtbaar maken op kruispunten.