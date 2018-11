Een 71-jarige man is zaterdagmiddag om het leven gekomen door een verkeersongeluk in Oud Gastel (Noord-Brabant). Bij het ongeval was ook een aanhanger met suikerbieten betrokken.

De politie onderzoekt nog wat zich precies heeft afgespeeld, maar houdt er rekening mee dat het ongeluk gebeurde doordat de trekker met aanhanger kantelde.