Ongeval mokerslag voor bedrijf stint

Het dodelijke ongeval met een elektrische bakfiets van stint in Oss is als een mokerslag aangekomen bij het bedrijf dat de voertuigen maakt. De zwaar aangeslagen eigenaar Edwin Renzen kan vooralsnog alleen nog maar gissen naar de oorzaak, maar is meteen naar Oss afgereisd om de getroffen kinderopvang bijstand te bieden.

Volgens Renzen hebben zich, sinds de voertuigen eind 2011 van de autoriteiten toestemming kregen de weg op de gaan, nooit zware ongevallen met stints voorgedaan. Het is vooralsnog voor Renzen dan ook volkomen onduidelijk wat zich heeft afgespeeld.

„Natuurlijk kan er, net als bij elk ander voertuig, van alles stukgaan. Lekke banden komen het vaakst voor, maar er zijn ook weleens problemen met de accu’s. Het is een nieuw voertuig. Zoals alles dat splinternieuw is, werkt het perfect in de showroom maar komen eventuele problemen pas naar voren in het veld. Alles wordt zorgvuldig gesignaleerd en herzien. Maar op zich is dit geen hogere wiskunde of spannende techniek. Een stint is opgebouwd uit allemaal al bestaande onderdelen. Het is een goed voertuig, maar er zijn altijd wel wat dingen.”

Er rijden momenteel een kleine 3000 stints door het hele land waarin volgens Renzen wekelijks tussen de 50.000 en 60.000 kinderen worden vervoerd. Het bittere is dat Renzen, zelf ook vader, juist vanuit het perspectief van verkeersveiligheid het initiatief nam voor de ontwikkeling van het voertuig. „Kinderen worden vaak met busjes voor scholen opgepikt. Dat leidt vaak tot drukke en onoverzichtelijke situaties waaruit al vaker dodelijke verkeersongevallen voortkwamen. We hebben met de stint de veiligheid juist op nummer 1 gezet.”

Renzen voelt zich persoonlijk betrokken bij het ongeval. „Dit is niet te bevatten. We zijn zelf ouders en jaren bezig geweest met het ontwikkelen van de stints. Ik weet niet wat ik kan doen, maar ik moet gewoon naar Oss.”