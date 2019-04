Ongeval kunstmestfabriek was dood door schuld

Een mestfabriek in Waalwijk en haar directeur zijn door de rechtbank in Breda veroordeeld voor dood door schuld. Een 22-jarige jarige man uit Andel en een 54-jarige Waalwijker kwamen in 2014 om toen ze werden bedolven onder een muur van betonblokken, die bezweek onder het gewicht van een grote hoeveelheid kunstmest.

De directeur heeft een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een taakstraf van 180 uur gekregen. Het bedrijf moet 180.000 euro boete betalen, waarvan 50.000 voorwaardelijk.

De scheidingswand die instortte, stond uit het lood en de betonblokken waren door de kunstmest aangevreten. In het vak naast de omgevallen muur lag 800 ton kunstmest opgeslagen, terwijl maar voor 250 ton vergunning was gegeven.

De rechtbank verwijt het de fabriek en de directeur dat „maximale productie en opbrengst kennelijk voorop stonden, niet de veiligheid van de medewerkers”.