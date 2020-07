Ongepubliceerd werk en onbekende opnamen Mulisch over voetlicht

Van Harry Mulisch, die woensdag 93 zou zijn geworden, komt later dit jaar nog ongepubliceerd werk uit. Dat meldt het Harry Mulisch Huis in Amsterdam.

Het is in oktober tien jaar geleden dat de schrijver stierf. Dit najaar komen er daarom een stel boeken, exposities, een documentaire en een podcast met in zijn werkkamer gevonden geluidsopnamen.

Gepresenteerd wordt onder meer een nieuwe bundeling aforismen van de schrijver, waarin ook uitspraken die niet eerder werden gepubliceerd. Verder verschijnt een boek met brieven van Mulisch en zijn ouders.

De podcast wordt gemaakt op basis van audiodagboeken die gaan over zijn beroemde boek De ontdekking van de hemel, over vakantie en over het jaar 1982, toen Mulisch aan De aanslag werkte.

Onno Blom maakte verder een boek over het late leven van Mulisch plus een bijzondere heruitgave van de verhalenbundel Het mirakel.

Het Literatuurmuseum in Den Haag digitaliseert de werkkamer van Harry Mulisch in Amsterdam zodat iedereen daar als het ware in kan ronddwalen.