Ongepland dagje shoppen in Sofia

Toen een Boeing 737 Max van TUI dinsdag niet verder mocht vliegen, kwam de piloot zelf uit de cockpit om de passagiers te informeren. Het vliegtuig was onderweg van Egypte naar Schiphol, maar moest landen in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. „We vlogen boven Turkije. De piloot zei: het feit dat ik hier sta kan alleen slecht nieuws betekenen. Toen legde hij uit dat Europa het luchtruim had gesloten en dat we binnen een uur moesten landen. Hij leek verbijsterd dat we niet door mochten vliegen”, zegt een van de passagiers, een 34-jarige man uit Hoogeveen. Met zijn vrouw en hun bijna twee jaar oude zoontje kwam hij terug van vakantie in het Egyptische Hurghada.

Het uitwijken van de Boeing zorgde voor een ongeplande extra vakantiedag. „Het is geen ramp. We hebben net een uur door de stad gelopen, sightseeën in Sofia. Het is een mooie stad, een stedentrip hiernaartoe is wel een goed plan. En uiteraard heeft m’n vrouw nog wat weten te shoppen.”

De Drent, die niet met naam genoemd wil worden, is te spreken over wat TUI in de gauwigheid heeft geregeld. „We worden goed op de hoogte gehouden via sms. We zitten midden in het centrum van Sofia, in een goed hotel. We hebben een superluxe kamer met een goed bed. De keuken bleef langer open voor ons, zodat we nog konden eten. Na het opstaan hebben we lekker gebadderd.” Maar het is wel even omschakelen. In Bulgarije is de temperatuur net boven nul, in Egypte was het 24 graden. „Tien dagen zon, zee en duiken. Ik ben flink verbrand. Hier is het een stuk kouder en we hebben geen jassen mee.”

De stemming aan boord was volgens de Drent gelaten. „De meesten konden wel lachen, omdat we ook al met vertraging waren vertrokken. Dit kon er ook nog wel bij. Mensen hadden er begrip voor dat we echt niet verder konden en in een hotel zouden blijven. Uiteraard waren er ook mensen die riepen: TUI mag betalen. Hollanders blijven Hollanders.” Of hij zijn geld terugkrijgt, weet hij nog niet.

Op het vliegveld van Sofia was het druk. Dat kwam ook doordat een vliegtuig van Turkish Airlines kort ervoor een voorzorgslanding had gemaakt vanwege een motorstoring. Ook die passagiers moesten de nacht doorbrengen in Bulgarije.