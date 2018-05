Op de A58 bij Bergen op Zoom en de A1 bij Deventer zijn op Hemelvaartsdag flinke ongelukken gebeurd. Beide snelwegen zijn inmiddels weer begaanbaar, meldt de ANWB.

Op de A58 sloeg volgens de ANWB een auto over de kop. Een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen, maar de politie had nog geen informatie over gewonden.

Op de A1 bij Deventer botsten volgens de ANWB drie auto’s tegen elkaar. Automobilisten liepen ongeveer een uur vertraging op.