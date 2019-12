Ongelukken en valpartijen door gladheid

In grote delen van Nederland zijn maandagochtend ongelukken gebeurd door gladheid. In het noorden van het land maakt de veiligheidsregio melding van diverse ongevallen en valpartijen, meldt de Veiligheidsregio Noord-Nederland. Ook in de regio Rotterdam zijn al tientallen ongelukken gebeurd.

De ANWB waarschuwt voor plaatselijke gladheid door bevriezing in Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Daar heeft het KNMI waarschuwingscode geel ingesteld.

Op de A12, Den Haag richtingUtrecht, vond maandagochtend ook een ongeval plaats. Het ging mis tussen vier auto’s en twee bestelauto’s. De vertraging liep op naar twee uur, maar de weg is inmiddels weer vrij. De ANWB kon niet zeggen of de ongelukken te maken hebben met de gladheid.