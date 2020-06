Ongeluk op A4 bij Rijswijk met meerdere auto’s

Door een ongeluk waarbij vijf auto’s en een vrachtwagen zijn betrokken, zijn twee gewonden gevallen, meldt de politie.

De twee zitten bekneld in een auto, maar zijn wel aanspreekbaar. Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig, evenals een traumahelikopter.

Alle drie de rijstroken richting Rotterdam zijn dicht. Er staat een file van 7 kilometer, aldus de ANWB.

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten richting Rotterdam om te rijden via de A13 en A20. De afhandeling van het ongeluk bij Rijswijk gaat volgens Rijkswaterstaat nog een paar uur duren. Om die reden is een nieuwe omleidingsroute ingesteld richting Rotterdam/Den Haag. Automobilisten wordt aangeraden via de N11 bij Zoeterwoude-Rijndijk naar de N459 en de A12 richting Gouda te rijden.